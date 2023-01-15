Спортивный директор ЦСКА: «Карраскаль до лета планирует играть за ЦСКА и бороться за титул»

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Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал слухи вокруг будущего полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля.
— Говорят про возможный уход Карраскаля. Как вы видите этот процесс?
— Как таковых офферов мы не получали. Идет элементарное традиционное зондирование почвы — звонят то от одного, то от другого клуба, возникают посредники. Это целая работа — выяснять, за сколько можно забрать футболиста. Такая работа ведется. А те слухи, которые появляются в прессе, порой рождаются на комментариях болельщиков за рубежом.
Мы к этому точно спокойно относимся, потому что перед отпуском спрашивали у Карраскаля и агента об их планах. Они сказали, что до лета планируют играть за ЦСКА и бороться за титул. А дальше уже, если возьмем титул, предложения примут, — сказал Мовсесьян Sport24.
24-летний колумбиец выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.
Контракт Карраскаля с ЦСКА действует до конца июня 2026 года, портал Transfermark оценивает игрока в 9 миллионов евро.
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