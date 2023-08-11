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РПЛ

Сегодня, 18:19

Спортивный директор «Факела» анонсировал еще один трансфер команды

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал, что трансферная кампания клуба еще не закончена.

«Трансферная кампания еще не закончена. Скоро будет еще один трансфер на вход», — приводит слова Котова «РБ Спорт».

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Этим летом «Факел» пополнили вратари Виталий Гудиев и Александр Беленов, защитники Антонио Яколиш, Федор Кудряшов и Игорь Калинин (аренда), полузащитники Вячеслав Якимов и Абдула Багамаев, а также нападающий Александр Долгов.

После трех туров РПЛ «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. В 4-и туре команда 13 августа сыграет с «Зенитом».

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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