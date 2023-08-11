Спортивный директор «Факела» анонсировал еще один трансфер команды

Сегодня, 18:19
Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал, что трансферная кампания клуба еще не закончена.
«Трансферная кампания еще не закончена. Скоро будет еще один трансфер на вход», — приводит слова Котова «РБ Спорт».
Этим летом «Факел» пополнили вратари Виталий Гудиев и Александр Беленов, защитники Антонио Яколиш, Федор Кудряшов и Игорь Калинин (аренда), полузащитники Вячеслав Якимов и Абдула Багамаев, а также нападающий Александр Долгов.
После трех туров РПЛ «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. В 4-и туре команда 13 августа сыграет с «Зенитом».