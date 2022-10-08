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Сегодня, 16:53

Спортивный директор «Факела» о матче с «Зенитом»: «Ничья со знаком плюс»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал «СЭ» ничью с «Зенитом» (1:1) в 12-м туре РПЛ.

— Почему топовым командам РПЛ почти всегда тяжело играть в Воронеже?

— Не только топовым командам. Я понимаю, о ком вы говорите, но «Факел» настраивается на каждую игру и никому не хочет проигрывать дома. В принципе, так же, как и на выезде.

— В целом как вам сегодняшний результат?

— Боевая ничья со знаком плюс.

— По судейству сегодня все в порядке?

— Все окей.

«Факел» (10 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» в третий раз в сезоне потерял очки, команда Сергея Семака лидирует с 30 очками в 12 матчах.

ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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