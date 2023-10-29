Спортивный директор «Факела»: «У нас отличный отрезок, смена тренера оказала влияние»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов отреагировал на победу команды в матче 13-го тура РПЛ над «Спартаком» (2:0).

«Выиграли по делу, два тайма доминировали, а поле для всех одинаковое. У нас отличный отрезок без поражений. Это говорит о том, что ребята делают свою работу хорошо. Смена тренера тоже оказала свое влияние, сто процентов», — приводит слова Котова Metaratings.ru.

«Факел» набрал 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре воронежская команда 4 ноября встретится с «Ахматом».