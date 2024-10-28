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Сегодня, 16:44

Спортивный директор «Факела» Котов: «Хотели победить ЦСКА, но удаление сыграло свою роль»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов оценил матч воронежской команды с ЦСКА в 13-м туре РПЛ. Встреча завершилась нулевой ничьей.

«Хорошо, что сыграли вдесятером вничью. В конце было напряженно. Хотели победить, но удаление сыграло свою роль. Как мне судейство в этом матче? Не обсуждаю. Судейство как судейство», — приводит «РБ Спорт» слова Котова.

По итогам 13 туров «Факел» с 11 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда проведет 3 ноября против «Химок». Начало игры — в 17.30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)

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