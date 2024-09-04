Спортивный директор «Факела» — о встрече с Мажичем: «Хотелось бы, чтобы было больше пояснений»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о ходе встречи главы комитета судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича с представителями клубов РПЛ.

«Встреча получилась нормальной. Конечно, по большей части было обсуждена тема судейства. Да, хотелось бы, чтобы было больше пояснений по поводу различных спорных ситуаций, но в остальном хорошая, нормальная встреча», — сказал Котов «СЭ».

Мажич стал главой судейского департамента РФС летом прошлого года. В 2018 году серб обслуживал финал Лиги чемпионов-2017/2018 между «Реалом» и «Ливерпулем». Летом 2018 года он работал на ЧМ-2018 в России.

Денис Сафронов