Спортивный директор «Факела» Котов: «Динамо» с нами не связывалось по Квеквескири»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил на вопрос об интересе «Динамо» к защитнику Ираклию Квеквескири.

- У нас не было ни одного предложения. «Динамо» с нами не связывалось, - приводит «РБ Спорт» слова Котова.

- Это агентский вброс?

- Возможно.

- Вы ведете с ним переговоры по новому контракту?

- Этот вопрос пока не хочу комментировать.

Ранее «СЭ» стало известно об интересе московского клуба к Квеквескири. Спортивный юрист и представитель футболиста Дмитрий Кигинько подтвердил эту информацию.

32-летний россиянин выступает за «Факел» с июля 2022 года и провел за воронежский клуб 18 матчей, забив три мяча.