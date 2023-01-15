Спортивный директор «Факела» Котов: «Динамо» с нами не связывалось по Квеквескири»

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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил на вопрос об интересе «Динамо» к защитнику Ираклию Квеквескири.
- У нас не было ни одного предложения. «Динамо» с нами не связывалось, - приводит «РБ Спорт» слова Котова.
- Это агентский вброс?
- Возможно.
- Вы ведете с ним переговоры по новому контракту?
- Этот вопрос пока не хочу комментировать.
Ранее «СЭ» стало известно об интересе московского клуба к Квеквескири. Спортивный юрист и представитель футболиста Дмитрий Кигинько подтвердил эту информацию.
32-летний россиянин выступает за «Факел» с июля 2022 года и провел за воронежский клуб 18 матчей, забив три мяча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования