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Спортивный директор «Факела» Котов: «Переговоры с Кудряшовым шли около недели. Планируем еще усилиться»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил на вопрос, долго ли шли переговоры с российским защитником Федором Кудряшовым.

«Переговоры с Кудряшовым шли около недели. Все прошло хорошо. Планируем еще усилиться», — приводит «РБ Спорт» слова Котова.

5 июля стало известно, что Кудряшов перешел в «Факел» на правах свободного агента. С 2019 года футболист выступал за «Антальяспор». В минувшем сезоне 36-летний защитник провел 13 матчей в составе турецкой команды и не отметился результативными действиями.

По итогам сезона-2022/23 «Факел» финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, однако воронежская команда обыграла «Енисей» в стыках и сохранила прописку в чемпионате России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kirill-kotov-peregovory-s-kudryashovy-m-shli-okolo-nedeli-planiruem-eshhe-usilit-sya/
Федор Кудряшов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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