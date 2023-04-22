Котов — о судействе: «Если «Факел» не нужен премьер-лиге, мне очень жаль и грустно»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов после поражения в матче 24-го тура чемпионата России от «Оренбурга» (1:3) в комментарии для «СЭ» выразил сожаление в связи с уровнем судейства в РПЛ.

«Если «Факел» не нужен премьер-лиге, мне очень жаль и грустно. Где есть футбольные города, у нас, видимо, делают так, чтобы их не было. Сто процентов мы будем биться до конца и доказывать свою состоятельность, чтобы остаться в РПЛ», — сказал Котов.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 24 матчах.