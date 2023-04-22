Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:47

Котов — о судействе: «Если «Факел» не нужен премьер-лиге, мне очень жаль и грустно»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов после поражения в матче 24-го тура чемпионата России от «Оренбурга» (1:3) в комментарии для «СЭ» выразил сожаление в связи с уровнем судейства в РПЛ.

«Если «Факел» не нужен премьер-лиге, мне очень жаль и грустно. Где есть футбольные города, у нас, видимо, делают так, чтобы их не было. Сто процентов мы будем биться до конца и доказывать свою состоятельность, чтобы остаться в РПЛ», — сказал Котов.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 24 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Исчезающий вид. В российском парном катании кризис с женщинами
Сборная России возвращается на международную арену с флагом и гимном. Что ждать от Боливарианских игр АЛБА?
Глава МВД Турции обвинил США в создании террористического государства
Захарова заявила о высылке более 20 дипломатов ФРГ из России
Украинские диверсанты устроили взрыв в локомотивном депо Мелитополя
Карчаа заявил о планах США омрачить предстоящую церемонию на АЭС «Аккую»
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
«Зенит» — «Динамо»: пенальти назначен правильно. Клаудиньо потом нарушил правила?
«Зенит» — «Динамо»: Малком реализовал пенальти
«Зенит» — «Динамо»: судья Мешков получил травму?
В РПЛ — аномалия с пенальти. Их больше, чем во всех топ-лигах Европы
Спортивный директор «Факела» усомнился в работе арбитра Шафеева: «Он недостоин судить РПЛ»
Бородюк — о «Торпедо»: «Нужно больше работы и меньше пиара, тогда, возможно, что-то получится»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный директор «Факела» усомнился в работе арбитра Шафеева: «Он недостоин судить РПЛ»

«Зенит» — «Динамо»: судья Мешков получил травму?