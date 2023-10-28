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Сегодня, 14:55

Спортивный директор «Факела» Котов заявил, что Калинин извинился перед командой

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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал, что защитник Игорь Калинин извинился перед клубом за отказ выйти на замену в матче 12-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:1).

«Игорь Калинин в заявке, все уже объяснили. Он извинился перед командой и руководством. Почему он тогда не вышел на замену? Это у него надо спросить. Минутное помутнение? Скорее всего, да», — приводит слова Котова «РБ Спорт».

28 октября в Воронеже проходит матч 12-го тура чемпионата России по футболу «Факел» — «Спартак». 27-летний защитник «Факела» находится в числе запасных.

В чемпионате РПЛ-2023/24 Калинин провел 2 матча, результативными действиями не отметился.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-fakela-kalinin-izvinilsya-pered-komandoj-i-rukovodstvom/
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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