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Сегодня, 15:57

Спортивный директор «Факела» о поведении Калинина: «В раздевалке он не извинился перед командой»

Константин Белов
Корреспондент
Футболист «Факела» Игорь Калинин.
Игорь Калинин.
Фото ФК &quot;Факел&quot;
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил «СЭ» на вопрос о реакции защитника Игоря Калинина на отстранение от тренировок.

В субботу, 21 октября пресс-служба воронежцев сообщила, что Калинин отстранен от тренировок команды из-за отказа выйти на замену во втором тайме матча 12-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1)

«На сколько отстранили Калинина? Пока ничего не могу добавить к нашему официальному заявлению, посмотрим. В раздевалке игрок не извинился перед командой», — сказал Котов «СЭ».

В этом сезоне Калинин провел за «Факел» 3 игры. «Факел» с 12 очками вышел на 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Игорь Калинин
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
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