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Сегодня, 09:38

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» не исключил подписания еще одного российского футболиста

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын в комментарии для «СЭ» рассказал, будет ли клуб пытаться подписать других российских футболистов. В команде уже выступает Магомед Оздоев.

Ранее Акын подтвердил «СЭ» интерес клуба к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.

«Давайте посмотрим, что будет. Конечно, все возможно. На данный момент мы сконцентрированны хорошо начать следующий сезон. Если будут подходящие кандидатуры, почему нет. Но на данный момент я не могу сказать ничего конкретного», — сказал Акын «СЭ».

После 30 матчей «Фатих Карагюмрюк» с 41 очком занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
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