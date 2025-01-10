Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:50

Кахигао: «Самая большая задача в «Спартаке» — снова сделать клуб победителем»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао объяснил, почему решил принять предложение красно-белых.

«Это было непрстое решение. «Спартак» уже связывался со мной в прошлом, так что это был не первый раз, когда клуб вышел на меня. И я решил сделать этот шаг — покинуть «Галатасарай». Я сделал это, потому что увидел, как амбициозны руководители клуба. «Спартак» — это большой вызов. Возможно, самый большой в моей карьере», — сказал Кахигао в интервью, опубликованном в соцсетях московского клуба.

Также 52-летний функционер рассказал о целях и амбициях в «Спартаке».

«Очевидно, что для «Спартака» важно снова побеждать, становиться чемпионами. И это самая большая задача — снова сделать «Спартак» победителем. Думаю, клуб движется в правильном направлении к этому. Наша задача — помочь «Спартаку» реализовать весь свой потенциал, который у него огромный», — добавил он.

На вопрос про понимании им философии «Спартака», Кахигао отметил, что главный тренер команды Деян Станкович хочет играть в атакующий, смелый футбол с высоким прессингом и высоким блоком. По мнению испанца, такие большие клубы, как «Спартак», обязаны показывать открытый футбол и развлекать своих болельщиков, а не просто выигрывать матчи.

«Спартак» объявил о назначении Кахигао 3 января. Ранее функционер работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили и «Галатасарае».

Источник: https://t.me/fcsmtg/18977
1
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
Читайте также
В Казани девушка погибла при катании на привязанном к авто тюбинге
Соглашение между РФ и Белоруссией о признании виз вступит в силу 11 января
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская
Состоялась жеребьевка мужской и женской сеток Australian Open 2025
Чемпион мира по хоккею Недомански назвал русских примитивной нацией
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Дасе ищут варианты в Европе, МЛС и Израиле
«Торино» может запросить до 25 миллионов за трансфер Илича в «Спартак»
ESPN: «Атлетико Минейро» отказался покупать Артура из «Зенита»
Обляков признан лучшим игроком ЦСКА в первой части сезона
Источник: «Спартак» не расторг контракт с Виллианом Жозе, но это один из вариантов
Баньяц подтвердил, что «Бачка» выкупила его у «Краснодара»
Сегодня
Вчера
Неделя