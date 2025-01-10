Кахигао: «Самая большая задача в «Спартаке» — снова сделать клуб победителем»

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао объяснил, почему решил принять предложение красно-белых.

«Это было непрстое решение. «Спартак» уже связывался со мной в прошлом, так что это был не первый раз, когда клуб вышел на меня. И я решил сделать этот шаг — покинуть «Галатасарай». Я сделал это, потому что увидел, как амбициозны руководители клуба. «Спартак» — это большой вызов. Возможно, самый большой в моей карьере», — сказал Кахигао в интервью, опубликованном в соцсетях московского клуба.

Также 52-летний функционер рассказал о целях и амбициях в «Спартаке».

«Очевидно, что для «Спартака» важно снова побеждать, становиться чемпионами. И это самая большая задача — снова сделать «Спартак» победителем. Думаю, клуб движется в правильном направлении к этому. Наша задача — помочь «Спартаку» реализовать весь свой потенциал, который у него огромный», — добавил он.

На вопрос про понимании им философии «Спартака», Кахигао отметил, что главный тренер команды Деян Станкович хочет играть в атакующий, смелый футбол с высоким прессингом и высоким блоком. По мнению испанца, такие большие клубы, как «Спартак», обязаны показывать открытый футбол и развлекать своих болельщиков, а не просто выигрывать матчи.

«Спартак» объявил о назначении Кахигао 3 января. Ранее функционер работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили и «Галатасарае».