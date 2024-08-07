Спортивный директор «Химок» — о трансферах: «Наши игроки пользуются спросом. Мы не берем то, что никому не нужно»

Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов прокомментировал летнюю трансферную кампанию подмосковного клуба.

Текущим летом состав «Химок» в числе прочих пополнили такие игроки, как Лукас Вера, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Резиуан Мирзов, Артур Юсупов, Антон Заболотный и Седрик Гогуа.

«На игроков, которых мы взяли, был большой спрос. Сто процентов. Тот же Заболотный отказался от очень крупных предложений из-за границы, чтобы играть в РПЛ, в «Химках». Мы не берем то, что никому не надо. Были долгие переговоры по этим игрокам.

Главное — это мотивация. Мы не можем купить финансами, потому что мы не клуб, у которого огромный бюджет. Прежде всего мотивация. Инфраструктура, Москва, тренер — испанец, это все тоже влияет", — цитирует Мамедова Legalbet.

После 3-х туров «Химки» набрали 4 очка и находятся на 6-м месте в турнирной талице РПЛ.