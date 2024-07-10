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Сегодня, 08:45

Спортивный директор «Химок» рассказал о возможных изменениях в составе команды

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов ответил на вопрос «СЭ» об игроках, которые могут покинуть подмосковный клуб.

«Будем обсуждать это с руководством. До начала чемпионата решения будут приняты», — сказал Мамедов «СЭ».

Также спортивный директор «Химок» рассказал о планах по усилению команды.

«Рассматриваем усиление на все позиции. Где-то у нас есть перебор. Возможно, кого-то отправим в аренду, с кем-то, возможно, попрощаемся. У нас много игроков в составе сейчас. Конкретных позиций для усиления нет. Мы ищем качественных и доступных игроков, которые будут подходить нам по спортивной и финансовой составляющей. Переговоры мы ведем. Возможно, на этой неделе мы объявим наше следующее приобретение», — добавил Мамедов.

В сезоне-2023/24 «Химки» стали победителями первой лиги и вышли в РПЛ.

ФК Химки
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