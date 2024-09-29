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Спортивный директор «Крыльев Советов» Корниленко подвел итоги матча с «Химками»: «Игра была до гола»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против «Химок» (0:0).

«Примерно равный был матч. Игра была до гола. Мы были лучше во втором тайме. У «Химок» во второй половине игры всего один опасный момент», — сказал Корниленко «СЭ».

«Крылья Советов» (11 очков) занимают десятое место в РПЛ. «Химки» (8) продлили серию без побед во всех турнирах до 10 матчей и идут на 13-й строчке в турнирной таблице.
В следующем туре самарцы на выезде сыграют против «Локомотива», а подмосковная команда в гостях встретится с «Краснодаром». Обе игры пройдут 6 октября.

Сергей Корниленко
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки

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