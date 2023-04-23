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Сегодня, 19:08

Спортивный директор «Крыльев Советов» Корниленко раскритиковал судейство в матче с «Пари НН»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко остался недоволен работой судейской бригады во главе с Романом Галимовым в матче 24-го тура РПЛ между самарцами и «Пари НН».

«Мы полностью сегодня переиграли соперника. Сегодня одна команда играла в футбол. Вместо того чтобы остаться в большинстве, мы пропустили нелепый гол, в котором виноваты сами. Также я считаю, что в конце первого тайма был стопроцентный пенальти. Во втором тайме были нарушения на желтые карточки, которые должны были становиться красными. Еще была игра рукой после одного из стандартов.
Для меня непонятны многие решения. Перед пенальти в наши ворота Рассказова толкали в спину, после чего он сыграл рукой. Вопросов нет, рукой сыграл, но перед этим был толчок. Обычно такие нарушения фиксируются. Вместо этого мы получаем пенальти. По всей статистике мы переиграли соперника: владение мячом зашкаливает, удары по воротам. Согласен, что не реализовали свои моменты. Из хода игры — у «Пари НН» два подхода — два забитых мяча, один из которых мы себе сделали сами», — приводит «Чемпионат» слова Корниленко.

Ранее Корниленко заявил, что «Крылья Советов» намерены обратиться в ЭСК РФС по итогам матча с «Пари НН».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5078649-sportdirektor-krylev-kornilenko-raskritikoval-sudejstvo-v-matche-s-pari-nn.html
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