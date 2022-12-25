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Сегодня, 13:06

Корниленко: «Хотим, чтобы Сычевой продолжил оставаться в статусе лучшего бомбардира чемпионата России»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о приобретении форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого.

«Мы приобрели игрока сборной и лучшего бомбардира чемпионата на данный момент на долгосрочную историю. Понимаем, что предстоит много работы, чтобы в этих статусах оставаться, надеюсь на дальнейшее развитие футболиста. Хотим, чтобы он принес нам пользу во второй части сезона, а также продолжил оставаться в статусе лучшего бомбардира чемпионата России и игрока сборной», — приводит Metaratings.ru слова Корниленко.

Сычевой подписал контракт с «Крыльями Советов» на 3,5 года и будет выступать под фамилией своего отчима — Писарский. В первой половине сезона РПЛ нападающий забил 14 голов в пятнадцати матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/kornilenko-khotim-chtoby-sychevoy-v-krylyakh-ostavalsya-luchshim-bombardirom-chempionata-rossii-1449791/
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