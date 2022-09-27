Спортивный директор «Крыльев Советов» не включил «Спартак» в тройку сильнейших клубов РПЛ

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко выделил три команды, которые, по его мнению, являются самыми сильными в РПЛ на данный момент. Он не включил московский «Спартак» в этот список.

«По организации игры я бы выделил сейчас в РПЛ «Зенит», ЦСКА и «Ростов». «Спартак»? Говорю о том, что мне бросилось в глаза. Эти три клуба выглядят максимально организованно», — приводит слова 39-летнего специалиста «Чемпионат».

Корниленко стал спортивным директором «Крыльев Советов» летом 2020 года. На данный момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России (10 очков).