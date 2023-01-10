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Сегодня, 12:03

Корниленко ответил на вопрос об отступных за Сычевого для «Зенита»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос, являются ли отступные в контракте новичка клуба Владимира Сычевого для «Зенита», меньше, чем для остальных клубов РПЛ.

В соглашении игрока прописаны отступные в размере 200 миллионов рублей для «Зенита» и 1 миллиарда рублей для других клубов.

«Не совсем правильно раскрывать условия личного контракта, но информация не совсем верна. Сычевой может помочь «Крыльям» в этом году? Сычевой на данный момент игрок сборной и входит в число лучших бомбардиров чемпионата. Пускай спокойно готовиться ко второй части чемпионата. Надеемся, что она будет не менее результативно», — сказал Корниленко «СЭ».

25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 15 матчей за оренбуржскую команду в чемпионате России, забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

Владимир Сычевой
Сергей Корниленко
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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