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Сегодня, 11:23

Спортивный директор «Лейпцига» Шредер перешел в «Зальцбург» вместо «Спартака»

Даниил Аршавский
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«Спартак» предлагал немецкому спортивному директору Рувену Шредеру место в системе московского клуба, до перехода специалиста из «Лейпцига» в «Зальцбург», сообщает Metaratings.ru.

После прихода Юргена Клоппа в систему «РБ» на должность директора по международным связям Шредер отказался от варианта со «Спартаком» и в общем от работы в России и выбрал продолжить работу внутри системы в «Ред Булл» — в «Зальцбурге».

49-летний специались приступил к работе в системе «РБ» с апреля 2023 года после отставки из «Шальке». 1 декабря 2024 года немец подписал соглашение с «Зальцбургом» до 2028 года, он занял пост спортивного директора клуба.

Источник: Metaratings.ru
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