Спортивный директор «Локомотива»: «Работаем над усилением»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном усилении команды в летнее трансферное окно.

«Ситуация с Маркиньосом? «Спартак» перебил деньгами. Работаем над усилением», — сказал Ульянов «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» вел переговоры с бразильским полузащитником Маркиньосом. 3 августа 21-летний бразилец перешел в «Спартак», подписав контракт с клубом на 3 года.

После 5 матчей «Локомотив» с 12 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ.