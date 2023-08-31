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Сегодня, 10:00

Спортивный директор «Локомотива» о замене Изидора: «Есть финансовые сложности, но имеем шорт-лист кандидатов»

Артем Бухаев
Корреспондент
Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопрос «СЭ» о замене нападающего Вильсона Изидора в случае его ухода из команды.

«Если кого-то мы продадим, соответственно Изидора, то мы сможем купить. На сегодняшний день есть финансовые сложности. Шорт-лист кандидатов есть», — сказал Ульянов «СЭ».

Ранее в «Локомотиве» подтвердили возможный уход 23-летнего француза, которым активно интересуется «Марсель».

Изидор играет в «Локомотиве» с января 2022 года. Футболист провел 42 матча за московский клуб, в которых забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Дмитрий Ульянов
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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