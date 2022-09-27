Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

27 сентября, 20:20

Цорн: «Циннбауэр и Давидс работали вместе в ЮАР на протяжении полутора лет»

Иван Шитик
Корреспондент

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал приглашение в тренерский штаб южноафриканского специалиста Фадлу Давидса.

«Любому главному тренеру нужны помощники, чтобы реализовать свое видение футбола, поэтому по желанию Йозефа мы пригласили Фадлу, который заступил на должность ассистента главного тренера.

Йозеф и Давидс работали вместе в ЮАР на протяжении полутора лет. У них общий взгляд на футбол, на требования к тренировочному и игровым процессам.

Также, помимо Фадлу, в данный момент мы рассматриваем вариант с приглашением еще одного русскоязычного специалиста в помощники Йозефа для расширения компетенций и усиления тренерского штаба», — приводит слова Цорна сайт московского клуба.

Фадлу Давидс в качестве тренера большую часть карьеры работал в «Марицбург Юнайтед» (ЮАР), а также был помощником Йозефа Циннбауэра в «Орландо Пайретс» (ЮАР).

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/zorn-about-fadlu/
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
Томас Цорн
Фадлу Давидс
8
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Зенит» — «Ростов», «НН» — «Спартак» и другие матчи
«Спартак» — «Зенит»: Семак в третий раз в сезоне наподдаст Абаскалю?
Шишкин: «Если «Спартак» станет чемпионом, у кого какие вопросы будут по Эшуорту?»
Юран: «Если кто-то играет на встречных курсах с «Зенитом» — это неправильно»
Актер Баринов считает, что никакой пользы от назначения Давидса в «Локомотиве» не будет
Наумов о назначении Давидса в «Локомотив»: «Руководству нужно увольнять Циннбауэра, а они ему помощника приглашают»
Семин не видит логики в назначении Давидса помощником главного тренера «Локомотива»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Семин не видит логики в назначении Давидса помощником главного тренера «Локомотива»

Наумов о назначении Давидса в «Локомотив»: «Руководству нужно увольнять Циннбауэра, а они ему помощника приглашают»