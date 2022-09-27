Цорн: «Циннбауэр и Давидс работали вместе в ЮАР на протяжении полутора лет»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал приглашение в тренерский штаб южноафриканского специалиста Фадлу Давидса.

«Любому главному тренеру нужны помощники, чтобы реализовать свое видение футбола, поэтому по желанию Йозефа мы пригласили Фадлу, который заступил на должность ассистента главного тренера.

Йозеф и Давидс работали вместе в ЮАР на протяжении полутора лет. У них общий взгляд на футбол, на требования к тренировочному и игровым процессам.

Также, помимо Фадлу, в данный момент мы рассматриваем вариант с приглашением еще одного русскоязычного специалиста в помощники Йозефа для расширения компетенций и усиления тренерского штаба», — приводит слова Цорна сайт московского клуба.

Фадлу Давидс в качестве тренера большую часть карьеры работал в «Марицбург Юнайтед» (ЮАР), а также был помощником Йозефа Циннбауэра в «Орландо Пайретс» (ЮАР).