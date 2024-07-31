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Сегодня, 10:25

Спортивный директор «Локомотива» Ульянов ответил на вопрос о переговорах с Маркиньосом

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход вингера «Ференцвароша» Маркиньоса.

«Переговоры по Маркиньосу идут. Не знаю, пытался ли его перехватить «Спартак», — сказал Ульянов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Маркиньос склоняется к переходу в «Локомотив». Об интересе железнодорожников к 24-летнему бразильцу стало известно 12 июля. 20 июля в клубе подтвердили, что ведут переговоры с футболистом, однако 24 июля появилась информация о том, что «Спартак» перехватил игрока.

Дмитрий Ульянов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Маркиньос Коста
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