Спортивный директор «Локомотива» Ульянов: «Рады, что Изидор вернулся и стал забивать»

Сегодня, 22:09
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подвел итоги матча 24-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).
— Как вам сегодняшний матч? Удовлетворены результатом?
— Учитывая, что у нас было удаление — конечно.
— Не проблема, что Митай выходит на поле и получает неоправданные карточки?
— Нет. Это игровые моменты. Он старался.
— Как оцените возвращение Изидора? Он долго не играл.
— Отлично, молодец! Это его работа. Мы очень рады, что он вернулся и стал забивать.
— Как у него здоровье? Насколько была серьезная ситуация?
— Он не был готов психологически. Зимой поехал подписывать контракт с другим клубом, но что-то там не сложилось. Поэтому все нормально.
ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Локомотив» располагается на 10-й строчке — 29 очков.