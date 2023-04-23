Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:09

Спортивный директор «Локомотива» Ульянов: «Рады, что Изидор вернулся и стал забивать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подвел итоги матча 24-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

— Как вам сегодняшний матч? Удовлетворены результатом?

— Учитывая, что у нас было удаление — конечно.

— Не проблема, что Митай выходит на поле и получает неоправданные карточки?

— Нет. Это игровые моменты. Он старался.

— Как оцените возвращение Изидора? Он долго не играл.

— Отлично, молодец! Это его работа. Мы очень рады, что он вернулся и стал забивать.

— Как у него здоровье? Насколько была серьезная ситуация?

— Он не был готов психологически. Зимой поехал подписывать контракт с другим клубом, но что-то там не сложилось. Поэтому все нормально.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Локомотив» располагается на 10-й строчке — 29 очков.

Дмитрий Ульянов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Вильсон Изидор
Марио Митай
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Еще одна наша лыжница перешла в биатлон. Стоит ли переживать или радоваться?
Павлович нокаутировал Блейдса и потребовал титульник. У него шесть побед в UFC — и все в первом раунде
СМИ узнали о нелетном состоянии поставленных Киеву истребителей МиГ-29
Глава минобороны Эстонии захотел увидеть распад России
MWM назвал российский фрегат с ракетами «Циркон» самым опасным кораблем флота РФ
«РВ» показала кадры с последствиями удара ВС РФ по базе иностранных наемников
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
«Спартак» — «Краснодар»: кто выиграет в Москве? Онлайн-трансляция матча
«Локо» доказал — безвыходных ситуаций не бывает. ЦСКА есть чему поучиться
Тикнизян о ничьей с ЦСКА: «Не буду отрицать, что мы сегодня отскочили»
Зделар — о ничьей с «Локомотивом»: «Могли сыграть намного лучше»
Тикнизян — о матче с ЦСКА: «Мы играли за себя и за того парня»
Лантратов — о ничьей с ЦСКА: «Важно было не проиграть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федотов: «Мы доминировали, но потеряли два очка»

В «Локомотиве» заявили о начале переговоров по новому контракту с Бариновым