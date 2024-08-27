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Судейство

Сегодня, 15:44

Спортивный директор «Оренбурга»: «Хотел бы принести искренние извинения арбитрам»

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев извинился перед арбитрами матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

«Хотел бы принести искренние извинения арбитрам Ивану Сиденкову, Владиславу Безбородову, Денису Петрову, Дмитрию Ермакову, персоналу «Ростов Арены», сотрудникам «Ростова» и футбольной общественности, а также всем тем, кого могло задеть мое поведение», — цитирует Андреева matchtv.ru.

После матча Андреев позволил себе нецензурно высказаться в адрес арбитра, кроме того, он проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады.

Поскольку Андреев не был заявлен для участия в соревновании и не мог находиться в технической зоне, его действия рассмотрит комитет по этике РФС 30 августа.

Источник: matchtv.ru
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
ФК Ростов
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