Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Не знаю, перечислило ли «Динамо» выплаты за Личку»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что не знает, расплатилось ли «Динамо» с его клубом за переход тренера Марцела Лички.

«Не знаю, перечислило ли «Динамо» выплаты за Личку, я к финансам отношения не имею и не в курсе того, какие там сроки выплат», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

«Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды 22 июня. 45-летний чех подписал контракт с клубом до конца июня 2024 года с опцией продления еще на два года в случае достижения определенных показателей.