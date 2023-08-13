Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Даже не думали, что будет такой «успешный» старт сезона»

Сегодня, 12:03
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил результаты команды на старте сезона-2023/24.
«Старт сезона ошеломительный! Даже не думали, что будет такой «успешный», ха-ха, — цитирует Sport24 Андреева. — Если мыслить категорией, что нам дорогу перешла черная кошка, далеко не уедем. Смена тренера — большой откат назад. В принципе, все не ожидаемо, но понимали, что будет сложно с уходом Марцела. Будем работать, исправляться».
«Оренбург» набрал 1 очко в 4 турах РПЛ и занимает 15-е место в турнирной таблице.
В следующем туре команда Иржи Ярошика сыграет с «Ахматом» 20 августа.