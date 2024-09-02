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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 11:15

Спортивный директор «Оренбурга» Андреев подтвердил свою отставку из клуба

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Андреев
Дмитрий Андреев.
Фото ФК «Оренбург»
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил «СЭ» о своем увольнении из клуба.

Ранее президент клуба Василий Еремякин заявил, что Андреев будет уволен, но допустил его возвращение после окончания дисквалификации.

— Увидели информацию, что вы уволены из «Оренбурга». Так ли это?

— Все верно.

30 августа комитет по этике РФС оштрафовал на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).

Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
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