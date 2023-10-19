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Сегодня, 21:45

Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «Все игроки вернулись в клуб из своих сборных, никаких проблем нет»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что все футболисты, выступавшие за свои национальные команды, вернулись в клуб без травм.

«Да, все вернулись из своих сборных, никаких проблем нет, все хорошо. Слава Богу, все без травм. Готовимся к «Факелу», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Из оренбургского клуба в свои сборные были вызваны Арсен Адамов, Иван Башич, Ренато Гойкович, Кирилл Печеин и Эмирджан Горлюк.

«Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков за 11 туров. 21 октября команда на своем поле примет «Факел». Начало матча — в 12.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportdirektor-orenburga-v-klub-vernulis-vse-sborniki-nikakih-problem-net/
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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