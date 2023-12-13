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Сегодня, 16:56

Спортивный директор «Оренбурга» Андреев рассказал о сложностях с трансфером Томпсона

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос, как обстоят дела с трансфером полузащитника Хорди Томпсона из «Коло-Коло».

«Нам бы очень хотелось увидеть Томпсона на зимних сборах. Договоренности между клубами есть, но возникает момент по поводу выезда футболиста. Это юридическая составляющая, которая не имеет никакого отношения к спорту. Будем надеяться, что с переходом Томпсона все сложится удачно», — приводит слова Андреева Sport24.

В этом сезоне Томпсон провел за чилийский клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

На данный момент «Оренбург» располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 15 очков за 18 туров.

Источник: https://sport24.ru/football/news-603981-sportivnyy-direktor-orenburga-dogovorennosti-s-kolo-kolo-yest-no-voznikayet-moment-po-povodu-vyyezda-tompsona
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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