Спортивный директор «Оренбурга» Андреев рассказал о сложностях с трансфером Томпсона

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос, как обстоят дела с трансфером полузащитника Хорди Томпсона из «Коло-Коло».

«Нам бы очень хотелось увидеть Томпсона на зимних сборах. Договоренности между клубами есть, но возникает момент по поводу выезда футболиста. Это юридическая составляющая, которая не имеет никакого отношения к спорту. Будем надеяться, что с переходом Томпсона все сложится удачно», — приводит слова Андреева Sport24.

В этом сезоне Томпсон провел за чилийский клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

На данный момент «Оренбург» располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 15 очков за 18 туров.