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Сегодня, 16:35

Спортивный директор «Оренбурга» Андреев рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подвел итоги матча 26-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:2).

«В футболе бывает, когда что-то не складывается. В матче с ЦСКА «Оренбургу» не хватало агрессии. В конце игры Оганесян ее показал и забил. Единственная задача «Оренбурга» на остаток сезона — подниматься выше в турнирной таблице. Других глобальных задач нет, поэтому надо обыгрывать каждого следующего соперника», — приводит «Чемпионат» слова Андреева.

На данный момент «Оренбург» с 39 очками занимает 8-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В 27-м туре команда сыграет против «Урала», который идет на 11-й позиции, имея в активе 27 очков. Матч пройдет 13 мая и начнется в 12.00 по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5099187-sportivnyj-direktor-orenburga-andreev-rasskazal-o-zadachah-komandy-na-koncovku-sezona.html
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