Андреев — о решении комитета РФС по этике: «Скорее всего, справедливое»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии «СЭ» отреагировал на решение комитета РФС по этике, касающееся дела о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).

Ранее в РФС сообщили, что Андреев отстранен от любой футбольной деятельности на 3 года, 2 из них — условно.

«Справедливо ли решение? Скорее всего», — сказал Андреев «СЭ».

После матча с «Ростовом» спортдир «Оренбурга» раскритиковал судейство. Он заявил, что 99 процентов спорных единоборств судили в одну сторону. Главным арбитром матча был Владислав Безбородов, ВАР — Артем Любимов.