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Сегодня, 18:14

Спортивный директор «Оренбурга»: «Црвена Звезда» хотела приобрести Сычевого, но Вова не захотел туда уезжать»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что нападающим Владимиром Сычевым интересовалась сербская «Црвена Звезда».

«Про «Севилью» не знаю, ничего не слышал, в клуб не обращались. Знаю про «Црвену Звезду», они хотели приобрести. Мы были не против. Но я так понял, что Вова не захотел туда уезжать. Мы не могли на что-то влиять, потому что у нас был прописан пункт об отступных.

Турки еще обращались. Ситуация такая: это трехсторонняя сделка, есть опция с прописанной в контракте суммой, нам ее предлагают – дальше мы в переговорах не участвуем. Дальше общаются напрямую клуб с игроком», - приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне 26-летний футболист сыграл 15 матчей за оренбуржскую команду в РПЛ, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-orenburga-pro-sevil-yu-ne-sly-shal-no-tsrvena-hotela-kupit-sy-chevogo/

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П2

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1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Владимир Сычевой
Дмитрий Андреев
Футбол
ФК Оренбург
ФК Црвена Звезда
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