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Сегодня, 11:46

Спортивный директор «Оренбурга» Андреев сообщил о желании вступить в независимый судейский комитет

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что готов вступить в независимый судейский комитет.

— Так вот, нет желания создать независимый орган вместе с Гаджи Муслимовичем?

— Если Гаджи Мусливович позовет, я обязательно вступлю в этот комитет. Но меня туда никто не звал. Я говорю про другие вещи, услышьте. Вы помните игру «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»? Главный судья Шафеев придумал левый пенальти и просто укатал «Крылья». Пошумели и все. Все решили свои местечковые задачи и пошли дальше. Сейчас то же самое — укатывают Махачкалу, — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в комментарии «СЭ» отреагировал на агрессивное поведение Андреева по отношению к судьям матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
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