Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:19

Андреев — о будущем Сычевого: «Если «Барселона» или «Ювентус» обратятся к нам по поводу Володи, то мы отпустим его»

Алина Савинова

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем нападающего команды Владимира Сычевого.

«Если «Барселона» или «Ювентус» обратятся к нам по поводу Володи, то, конечно, мы отпустим его (Смеется). На данный момент предложений нет. Он футболист «Оренбурга».

Не боится ли он конкуренции с Владимиром Обуховым? Не думаю. Хорошо, когда тренеру есть из кого выбирать", — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 11 матчей во всех турнирах за «Оренбург», забил 9 голов и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-orenburga-otpustim-sy-chevogo-tol-ko-v-barselonu/
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Небольшая победа России. Ничушкин, обвиняемый в употреблении допинга, невиновен
Кошмарный год Карлсена продолжается. Чемпион мира уступил 16-летнему вундеркинду из Индии
Россиянин Хохлов отсудил у Facebook 65 млн рублей за блокировки из-за фамилии
Обама посоветовал администрации Байдена определить границы помощи Украине
Рогов заявил об армадах беспилотников ВСУ в Запорожской области
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Мелижиков рассказал, что у «Спартака» не было проблем с новым контрактом Селихова
Обухов заявил, что готов к конкуренции с лучшим бомбардиром «Оренбурга» Сычевым
Бушманов назвал закономерным результатом ничью в матче «Спартак» — ЦСКА
Промес получил желтую карточку за грубый фол на Виллиане и пропустит матч с «Химками»
Травмированный полузащитник «Динамо» Гагнидзе допустил, что может вернуться на поле в матче с «Локомотивом»
Колыванов считает, что Талалаеву будет непросто выбраться с «Торпедо» из нижней части таблицы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Экс-вратарь ЦСКА Новиков о КДК: «А они уверены, что Абаскаль никого не оскорблял на испанском языке?»