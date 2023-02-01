Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Мы не заинтересованы в продаже наших футболистов этой зимой»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможной продаже футболистов в нынешнее трансферное окно.
«В клуб не поступало никаких предложений по нашим ребятам. Все спокойно, продолжаем работать на сборах. Мы не заинтересованы в продаже наших футболистов этой зимой», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.
«Оренбург» на данный момент занимает 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 туров.
В первом матче после зимней паузы команда сыграет против «Ахмата». Матч пройдет 4 марта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования