Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Мы не заинтересованы в продаже наших футболистов этой зимой»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможной продаже футболистов в нынешнее трансферное окно.

«В клуб не поступало никаких предложений по нашим ребятам. Все спокойно, продолжаем работать на сборах. Мы не заинтересованы в продаже наших футболистов этой зимой», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

«Оренбург» на данный момент занимает 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 туров.

В первом матче после зимней паузы команда сыграет против «Ахмата». Матч пройдет 4 марта.