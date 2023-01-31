Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Думаю, мы завершили работу на трансферном рынке»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб больше не планирует активной работы в нынешнее трансферное окно.
«Не планируем новых приобретений. Думаю, мы завершили работу на трансферном рынке. Кого хотели, те уже в составе. Сейчас команда упорно работает на сборах. В общем, готовимся к сезону», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.
После 17 туров «Оренбург» идет на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. В первом матче после зимней паузы команда сыграет с «Ахматом». Игра пройдет 4 марта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования