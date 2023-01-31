Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Думаю, мы завершили работу на трансферном рынке»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб больше не планирует активной работы в нынешнее трансферное окно.

«Не планируем новых приобретений. Думаю, мы завершили работу на трансферном рынке. Кого хотели, те уже в составе. Сейчас команда упорно работает на сборах. В общем, готовимся к сезону», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

После 17 туров «Оренбург» идет на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. В первом матче после зимней паузы команда сыграет с «Ахматом». Игра пройдет 4 марта.