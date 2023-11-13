Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:35

Спортивный директор «Оренбурга» Андреев заявил, что кредит доверия Деограсии не уменьшился

Telegram Дзен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем главного тренера оренбургского клуба Давида Деограсии.

«[Кредит доверия Деограсии] не уменьшился. Надо понимать, в какой ситуации Давид пришел. Надо находиться внутри команды и понимать, в какой ситуации мы находимся. И как ее стабилизировать после того, как мы в первых пяти турах из 15 очков набрали одно. Ситуация непростая. Давид качественно делает свою работу. Нужно время, чтобы мы дальше стабилизировались и набирали очки в большем количестве», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Андреев также ответил, готов ли «Оренбург» встречать зиму в зоне стыков или зоне вылета.

«Мы не готовы, но это футбол. Как будет, одному богу известно. Наша задача в этом сезоне — закрепиться и остаться в премьер-лиге. Верии ли мы, что с Деограсией это удастся сделать? Если мы бы не верили, его бы здесь не было. Конечно, верим», — добавил Андреев.

«Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 15 матчах.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
Давид Деограсия
0
Читайте также
Впервые шесть российских теннисистов попали в топ-50 рейтинга ATP
Руди Гарсия может в ближайшее время покинуть пост главного тренера «Наполи»
Захарова прокомментировала сообщения о попытках Зеленского связаться с Трампом
МВД Литвы просят лишить гражданства балерину Илзе Лиепу за поддержку СВО
ВС РФ в Запорожской области уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Суперкомпьютер оценил шансы клубов на победу в РПЛ