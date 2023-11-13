Спортивный директор «Оренбурга» Андреев заявил, что кредит доверия Деограсии не уменьшился

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем главного тренера оренбургского клуба Давида Деограсии.

«[Кредит доверия Деограсии] не уменьшился. Надо понимать, в какой ситуации Давид пришел. Надо находиться внутри команды и понимать, в какой ситуации мы находимся. И как ее стабилизировать после того, как мы в первых пяти турах из 15 очков набрали одно. Ситуация непростая. Давид качественно делает свою работу. Нужно время, чтобы мы дальше стабилизировались и набирали очки в большем количестве», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Андреев также ответил, готов ли «Оренбург» встречать зиму в зоне стыков или зоне вылета.

«Мы не готовы, но это футбол. Как будет, одному богу известно. Наша задача в этом сезоне — закрепиться и остаться в премьер-лиге. Верии ли мы, что с Деограсией это удастся сделать? Если мы бы не верили, его бы здесь не было. Конечно, верим», — добавил Андреев.

«Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 15 матчах.