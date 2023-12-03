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Сегодня, 17:26

Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «По Томпсону ничего не смущает, кто не ошибался по жизни»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал ситуацию по поводу возможного трансфера вингера «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

Ранее стало известно, что российский клуб близок к трансферу 19-летнего чилийца. Однако игрок находится под домашним арестом из-за обвинений в насилии со стороны его бывшей девушки.

«В ситуации с Томпсоном, скажем так, не все зависит от нас. Между клубами договоренность есть, с игроком тоже, но существует определенная ситуация, которую надо решить», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Также он ответил на вопрос, не смущает ли «Оренбург» история, связанная с бывшей девушкой футболиста.

«Чтобы смущаться, надо знать ситуацию, как она есть на самом деле. Нас не смущает. Если там что-то и было, кто не ошибался в жизни», — добавил спортивный директор.

В этом сезоне Томпсон провел за чилийский клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

На данный момент «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 14 очков за 16 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportdir-orenburga-po-tompsonu-nichego-ne-smushhaet-kto-ne-oshibalsya-po-zhizni/
Дмитрий Андреев
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