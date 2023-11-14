Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:20

Спортивный директор «Оренбурга»: «Для нас назначение Деограсии было очевидным решением»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем главного тренера оренбургского клуба Давида Деограсии.

«Когда работал Марцел Личка, мы попытались навести порядок и организовать хорошую работу в академии. Пригласили Давида работать главным тренером в академии. В основной команде было все стабильно, она побеждала, поэтому было время больше внимания уделить академии и общению с Деограсией. Я понимал его философию, как он работает. Когда мы расстались с Иржи Ярошиком, для меня [назначение Деограсии] был понятным вариантом, потому что, кого бы мы ни взяли, это был бы кот в мешке. Давид видел возможности команды, знал устройство клуба, поэтому для нас выбор был очевиден», — сказал Андреев в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Деограсия возглавил «Оренбург» 22 августа 2023 года. На данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 15 матчах.

Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
Давид Деограсия
0
Читайте также
Валиева и ажиотаж. Мысли по итогам «Гран-при» в Казани
Глава МОК заявил, что Олимпиада-2024 не будет отменена из-за роста числа военных конфликтов
Рогов предложил вьетнамский сценарий завершения конфликта на Украине
Дочь боксера Дацика госпитализирована в Москве
Правительство России утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2024 год
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Василий Березуцкий: «Сейчас карьеру тренера в России не рассматриваю»

Андреев: «Мы хотим делать в «Оренбурге» что-то интересное в плане футбола»