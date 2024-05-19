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Спортивный директор «Оренбурга» о ничьей с «Уралом»: «Мы рассчитывали на победу»

Сергей Жуков
корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью с «Уралом» (3:3) в матче 29-го тура РПЛ.

«Учитывая то, как складывалась игра, конечно, мы рассчитывали на победу. В любом случае прибавили одно очко в копилку. Шансы остаться в РПЛ никак не оцениваю. Надо делать свою работу», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» с 30 очками расположился на 12-й строчке, уступая «Уралу» (11-е место) по дополнительным показателям.

В 30-м туре 25 мая «Оренбург» примет «Спартак».

Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Урал
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