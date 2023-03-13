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Сегодня, 13:42

Спортивный директор «Оренбурга» — о новом контракте для Лички: «У всех есть желание продолжить сотрудничество»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о процессе переговоров по новому контракту для главного тренера клуба Марцела Лички.

«Предварительно уже начали обсуждать продление контракта, сроки и условия. Процесс начался в общем. У всех есть желание продолжить сотрудничество», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

45-летний чешский специалист возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Его контракт рассчитан до конца сезона. После 19 туров «Оренбург» с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-orenburga-peregovory-po-kontraktu-lichki-nachalis-u-vseh-est-zhelanie-prodolzhit-sotrudnichestvo/
Футбол
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