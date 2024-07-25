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Сегодня, 15:47

Спортивный директор «Оренбурга: «Аренда Караташа? Все близко»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал «СЭ» информацию об аренде защитника «Галатасарая» Казымджана Караташа. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«Аренда Караташа? Возможно. Все близко», — сказал Андреев «СЭ».

Прошедший сезон 21-летний защитник провел в аренде за «Анкарагюджю». Всего в прошлом сезоне он провел 24 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,9 миллионов евро.

ФК Оренбург
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