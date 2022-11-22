Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» рассказал о тренере команды Марцеле Личке и его философии игры.

— Личка открыл и Сычевого, и латиноамериканцев — ведь это его идеи, его стиль игры, философия, в которой они себя реализовали. Как вы оцениваете его влияние?

— Однозначно фигура тренера — определяющая. Когда нам предложили кандидатуру Марцела, мы обсуждали ситуацию с президентом, с главой попечительского совета, генеральным директором. У нас была видеоконференция, на которой Личка рассказывал о футболе, о своем видении игры. А мы были в ФНЛ, готовились к сезону...

И тут он озвучил стратегию, а в конце добавил: «Для меня лучше победить со счетом 4:3, чем 1:0». То есть мы либо принимаем это и делаем все возможное как руководители, чтобы реализовать стратегию тренера, либо идем по другому пути. Мы выбрали первый вариант. Конечно, это работа всего блока: тренерского штаба, менеджмента, игроков, это общая заслуга.

— В чем сила Лички как тренера?

— В нежелании отходить от своих правил и игровой философии, которая ему нравится. После выхода из ФНЛ я спросил у Марцела: «В РПЛ уровень другой. Может, стоит играть менее рискованно?» Он ответил: «Нет! Я лучше 3:7 проиграю, чем будут 90 минут сидеть в штрафной и пытаться отбиться. Мы будем играть в свой футбол».