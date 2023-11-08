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Судейство

Сегодня, 17:43

Спортивный директор «Оренбурга» — о встрече с Мажичем: «Скоро и до нас доедут»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о предстоящей встрече с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

«Специально для организации подобной встречи в РФС мы не обращались, она у них плановая. Скоро и до нас доедут, точная дата пока неизвестна, но планируется после зимней паузы на сборы. Было бы интересно послушать», — цитирует Андреева РИА «Новости».

Ранее судейский корпус во главе с Милорадом Мажичем провел встречу с футболистами и тренерскими штабами «Динамо», «Спартака», «Крыльев Советов» и «Краснодара».

После 14 туров «Оренбург» занимает 7-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231108/orenburg-1908204126.html?in=l
ФК Оренбург
Милорад Мажич
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