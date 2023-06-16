Спортивный директор «Оренбурга» о трансфере Гогличидзе: «Все согласовано, остались юридические моменты»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил «СЭ», что клуб находится в процессе переговоров по трансферу защитника «Урала» Лео Гогличидзе.

«Да, мы в процессе переговоров, в ближайшие дни закроем [сделку]. Настрой позитивный, все согласовано, остались юридические моменты», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее о возможном переходе Гогличидзе из «Урала» в «Оренбург» сообщил «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 26-летний россиянин провел 37 матчей за «Урал» и отдал одну результативную передачу.