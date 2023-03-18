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Спортивный директор «Оренбурга»: «Вдвойне приятно обыгрывать «Спартак»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал «СЭ» победу над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

«2:0 может быть по-разному. Можно 2 раза поле перейти и забить. А можно иначе. Мне понравилось, что мы играли на встречных курсах, с обилием моментов. Для зрителя это главное. Вдвойне приятно обыгрывать «Спартак». Впереди еще 10 туров. Задача — побеждать. Мы стараемся играть в открытый футбол для болельщиков. Что нам мешает одержать еще 10 побед?», — сказал Андреев «СЭ».

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

«Оренбург» поднялся на 6-е место, на счету клуба 31 очко за 20 матчей.

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