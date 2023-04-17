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Сегодня, 15:52

Спортивный директор «Оренбурга» оценил игру команды в матче против «Локомотива»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:4) в матче 23-го тура чемпионата России.

«По качеству была хорошая игра, мы создали много моментов. Единственное, «Локомотив» забивал, а мы нет. К 10-й минуте мы могли вести уже 2:0. Моментов было очень много, счет мог бы быть 8:7. Либо мастерство, либо не наш день. Здесь получилась равная игра, но не забивали, будем работать над этим. Судейство комментировать не буду, мы по четырем эпизодам подаем в ЭСК РФС. Люди работают над этим», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице с 33 очками, «Локомотив» поднялся на десятую строчку (28 очков).

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